«Я устал от минут молчания». Керр отреагировал на стрельбу в техасской школе

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался по поводу стрельбы в одной из техасских школ.
«При стрельбе в школе в штате Техас погибли 18 детей и трое взрослых. Когда же мы что-нибудь сделаем?
Я устал. Я так устал подниматься сюда и выражать соболезнования опустошённым семьям, которые там находятся. Я устал от минут молчания. Хватит! Они не проголосуют за ужесточение контроля за оборотом огнестрельного оружия, чтобы остаться у власти.
Поэтому я спрашиваю вас, лидер сенатского меньшинства, Митч Макконнелл, я спрашиваю всех вас, сенаторы, которые отказываются что-либо делать с насилием, стрельбой в школах и супермаркетах. Я спрашиваю вас: вы собираетесь поставить своё стремление к власти выше жизни наших детей, пожилых людей и прихожан? Потому что именно так это и выглядит», — приводит слова Керра ESPN.
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