Хлои Кардашьян: в Тристане Томпсоне много хорошего

Американская телевизионная персона Хлои Кардашьян рассказала о своих отношениях с центровым «Чикаго Буллз» Тристаном Томпсоном.



«Грустно, потому что в нём множество хороших качеств, которые никто не замечает. Они затмеваются теми личными вещами, что происходят между нами. Я просто хочу, чтобы все получили свой шанс снова быть счастливыми, чтобы все жили хорошо. Я никогда никого не призываю прыгать в последний вагон, но также думаю, что люди могут иметь свои собственные чувства и делать, что хотят. Он всегда будет в моей жизни из-за дочери. Он отличный папа, и всё, на чём мне нужно сосредоточиться, — его отношения с Тру», — цитирует Кардашьян Toofab.



Томпсон и Кардашьян воспитывают дочку Тру, которая родилась в 2018 году. Кардашьян и Томпсон расстались в феврале 2019 года после многочисленных публикаций в СМИ с доказательствами неверности баскетболиста. Несмотря на расставание, Хлои и Тристан остались в нормальных отношениях и продолжили вместе воспитывать свою дочь Тру. Недавно пара возобновила отношения, но вновь рассталась после теста Томпсона на отцовство.

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