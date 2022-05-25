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Кендрик Перкинс не верит, что причиной стрельбы в школе в Техасе стал буллинг

Кендрик Перкинс не верит, что причиной стрельбы в школе в Техасе стал буллинг
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Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс дал комментарий по поводу стрельбы в одной из школ Техаса. Инцидент произошел в городе Ювалд во вторник, 24 мая, после полудня.

Ранее в прессе появилось сообщение, что стрельба произошла из-за того, что над нападавшим издевались в школе.

«Я не хочу слышать это дерьмо! Эти невинные милые дети не издевались над ним», — написал Перкинс в своих социальных сетях.

Полицейские задержали преступника. По данным AP, в районе, где произошла стрельба, из соображений безопасности сейчас закрыли все школы.

Согласно последней информации Fox News, личность нападавшего раскрыта. Им является восемнадцатилетний учащийся той же школы Сальвадор Ромас.

Ранее на новость о стрельбе в школе отреагировал главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр.

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