«Зенит» обыграл ЦСКА и сократил отставание в финальной серии Единой лиги ВТБ

Завершился третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» на своей площадке играл с московским ЦСКА. Счёт встречи — 93:79 в пользу хозяев паркета.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джордан Мики, набравший 23 очка. Ещё 19 очков на свой счёт записал Сергей Карасёв. В составе гостей паркета отличились Уилл Клайберн и Никола Милутинов, записавшие на свой счёт по 14 очков.
Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга сократил отставание в серии. Счёт в серии — 2-1 в пользу ЦСКА. Четвёртый матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Санкт-Петербурге 27 мая. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.
Напомним, в матче за третье место Единой лиги ВТБ играют казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Счёт в серии — 2-1 в пользу УНИКСа.
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