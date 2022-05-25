Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» обыграл ЦСКА и сократил отставание в финальной серии Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыграл ЦСКА и сократил отставание в финальной серии Единой лиги ВТБ
Комментарии

Завершился третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» на своей площадке играл с московским ЦСКА. Счёт встречи — 93:79 в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джордан Мики, набравший 23 очка. Ещё 19 очков на свой счёт записал Сергей Карасёв. В составе гостей паркета отличились Уилл Клайберн и Никола Милутинов, записавшие на свой счёт по 14 очков.

Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга сократил отставание в серии. Счёт в серии — 2-1 в пользу ЦСКА. Четвёртый матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Санкт-Петербурге 27 мая. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Напомним, в матче за третье место Единой лиги ВТБ играют казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Счёт в серии — 2-1 в пользу УНИКСа.

Единая лига ВТБ. Финал
25 мая 2022, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
93 : 79
ЦСКА
Москва, Россия
Зенит: Мики - 23, Карасёв - 19, Лойд - 14, Бэрон - 11, Захаров - 10, Картер - 5, Бакнер - 4, Пойтресс - 3, Вяльцев - 2, Зубков - 2, Моня, Фридзон
ЦСКА: Клайберн - 14, Милутинов - 14, Фримен - 12, Йеребко - 10, Уэйр - 8, Швед - 8, Курбанов - 5, Антонов - 3, Ухов - 3, Хоменко - 2, Колесников, Лопатин
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022