«Бостон» на выезде победил «Майами» и вышел вперёд в финале Восточной конференции НБА

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся пятый матч плей-офф финала Восточной конференции НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 93:80, благодаря чему выйти вперёд в серии – 3-2.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бостона» Джейлен Браун – 25 очков, 4 подбора и 1 передача, а его партнёр по команде форвард Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл из 22 очков, 12 подборов и 9 передач. У «Хит» лучшей результативностью отметился центровой Эдрис Адебайо, на счету которого дабл-дабл из 18 очков, 10 подборов и 1 передачи.

Следующая встреча пройдёт на домашней арене «Бостона» — «Ти-Ди Гарден» в ночь на субботу, 28 мая. Начало – 3:30 мск.