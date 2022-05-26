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«Бостон» на выезде победил «Майами» и вышел вперёд в финале Восточной конференции НБА

«Бостон» на выезде победил «Майами» и вышел вперёд в финале Восточной конференции НБА
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В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся пятый матч плей-офф финала Восточной конференции НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 93:80, благодаря чему выйти вперёд в серии – 3-2.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бостона» Джейлен Браун – 25 очков, 4 подбора и 1 передача, а его партнёр по команде форвард Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл из 22 очков, 12 подборов и 9 передач. У «Хит» лучшей результативностью отметился центровой Эдрис Адебайо, на счету которого дабл-дабл из 18 очков, 10 подборов и 1 передачи.

Следующая встреча пройдёт на домашней арене «Бостона» — «Ти-Ди Гарден» в ночь на субботу, 28 мая. Начало – 3:30 мск.

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
26 мая 2022, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
80 : 93
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Адебайо - 18, Винсент - 15, Батлер - 13, Робинсон - 11, Мартин - 7, Такер - 7, Страс - 4, Оладипо - 3, Юртсевен - 2, Дедмон, Лоури, Моррис, Хайсмит, Хаслем, Хироу
Бостон Селтикс: Браун - 25, Тейтум - 22, Хорфорд - 16, Уайт - 14, Уильямс - 6, Смарт - 5, Уильямс - 5, Корнет, Морган, Несмит, Притчард, Стаускас, Тайс, Фиттс, Хозер
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