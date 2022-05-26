«Есть парни, которые не выкладываются на 100%». Споэльстра недоволен игроками «Майами»

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра выразил недовольство своими игроками после поражения в матче с «Бостон Селтикс» в пятой игре Восточной конференции (83:90). После этой встречи счёт в серии стал 3-2 в пользу бостонской команды.
«Мы не собираемся никак оправдываться. Бостон был сильнее нас. Но я хочу прояснить один момент: у нас есть парни, которые не выкладываются на 100% на обеих сторонах площадки», — приводит слова Споэльстры ESPN.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Бостона» Джейлен Браун – 25 очков, 4 подбора и 1 передача.У «Хит» лучшей результативностью отметился центровой Эдрис Адебайо, на счету которого дабл-дабл из 18 очков, 10 подборов и 1 передачи.
Следующая встреча пройдёт на домашней арене «Бостона» — «Ти-Ди Гарден» в ночь на субботу, 28 мая. Начало – 3:30 мск.
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