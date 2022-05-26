Брэндон Дэвис продолжит карьеру в «Милане»
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Стало известно, что центровой «Барселоны» Брэндон Дэвис согласовал контракт с «Миланом» и продолжит карьеру в итальянском клубе. Об этом рассказал инсайдер Маттео Андреани в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось о том, что Дэвис не стал подписывать новое соглашение с испанским клубом, так как не готов идти на понижение зарплаты, однако главный тренер команды Шарунас Ясикявичюс очень хотел, чтобы центровой продолжил своё выступление за «Барселону».
В этом сезоне Евролиги 30-летний центровой из Уганды набирал 9,9 очка, 3,7 подбора и 1,6 передачи в среднем за матч.
В Европе он также выступал за «Шалон», «Варезе», «Монако» и «Жальгирис». Кроме того, у него небольшой опыт в НБА. В составе «Филадельфии Сиксерс» баскетболист провёл 71 встречу.
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