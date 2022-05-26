Лоури и Струс установили антирекорд НБА в пятом матче финала конференции с «Бостоном»
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Представители задней линии в стартовой пятёрке «Майами Хит» — Кайл Лоури и Макс Струс — показали результат 0 из 15 с игры в пятом матче финальной серии Восточной конференции серии с «Бостон Селтикс» (80:93, 2-3). Это худший показатель в истории НБА для двух стартовых бэккортов.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Бостона» Джейлен Браун – 25 очков, 4 подбора и 1 передача. Его партнёр по команде, форвард Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл из 22 очков, 12 подборов и 9 передач. У «Хит» лучшей результативностью отметился центровой Эдрис Адебайо, на счету которого дабл-дабл из 18 очков, 10 подборов и 1 передачи.
Следующая встреча пройдёт на домашней арене «Бостона» — «Ти-Ди Гарден» — в ночь на субботу, 28 мая. Начало – в 3:30 мск.
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