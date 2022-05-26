«У них больше нет Леброна». Перкинс считает, что «Бостон» выиграет серию с «Майами»

Бывший игрок НБА, а ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс высказался по поводу финальной серии Восточной конференции Национальной баскетбольной лиги между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс».

«В последний раз, когда «Бостон» и «Майами» встречались в финале Востока при счёте 3-2, Леброн выдал эпичную шестую игру и спас «Хит». Но вот какое дело — у «Хит» больше нет такого спасителя, как Леброн Джеймс. «Бостон» в шести», — написал Перкинс в своих социальных сетях.

Напомним, сегодня в Майами состоялся пятый матч между командами. Победу в нём одержали гости со счётом 93:80. Следующая встреча состоится уже на домашней арене «Бостона» — «Ти-Ди Гарден» — в ночь на субботу, 28 мая. Начало – в 3:30 мск.