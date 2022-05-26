«У них больше нет Леброна». Перкинс считает, что «Бостон» выиграет серию с «Майами»
Поделиться
Бывший игрок НБА, а ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс высказался по поводу финальной серии Восточной конференции Национальной баскетбольной лиги между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс».
«В последний раз, когда «Бостон» и «Майами» встречались в финале Востока при счёте 3-2, Леброн выдал эпичную шестую игру и спас «Хит». Но вот какое дело — у «Хит» больше нет такого спасителя, как Леброн Джеймс. «Бостон» в шести», — написал Перкинс в своих социальных сетях.
Напомним, сегодня в Майами состоялся пятый матч между командами. Победу в нём одержали гости со счётом 93:80. Следующая встреча состоится уже на домашней арене «Бостона» — «Ти-Ди Гарден» — в ночь на субботу, 28 мая. Начало – в 3:30 мск.
Комментарии
- 26 мая 2022
-
13:34
-
12:19
-
11:18
-
10:04
-
09:43
-
06:09
-
00:58
- 25 мая 2022
-
23:48
-
22:40
-
21:19
-
20:37
-
19:57
-
18:59
-
17:58
-
16:39
-
15:07
-
14:06
-
12:58
-
11:53
-
11:04
-
09:20
-
08:55
-
08:10
-
06:58
-
06:47
-
00:30
- 24 мая 2022
-
23:10
-
22:21
-
21:55
-
20:53
-
19:47
-
18:37
-
17:53
-
16:47
-
16:01
Партнерский контент