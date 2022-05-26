Форвард турецкого «Фенербахче» Ян Веселы продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает в своих социальных сетях журналист Угур Озан Сулак.
По информации источника, стороны договорились о контракте с зарплатой € 2,5 млн до вычета налогов.
Веселы выступал в составе турецкого «Фенербахче» с 2014 года. В нынешнем розыгрыше Евролиги чешский баскетболист набирал в среднем 13,6 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 2,5 результативной передачи в среднем за игру.
Сообщается, что «Барселона» видит в игроке замену Брэндону Дэвису. Ранее стороны не смогли договориться о контракте.
По итогам сезона-2021/2022 «Фенербахче» занял лишь 12-ю позицию в турнирной таблице, не пробившись в плей-офф. «Барселона» стала победителем регулярного чемпионата, однако по итогам «Финала четырёх» осталась только третьей.
- 26 мая 2022
-
17:32
-
16:56
-
16:00
-
15:08
-
13:34
-
12:19
-
11:18
-
10:04
-
09:43
-
06:09
-
00:58
- 25 мая 2022
-
23:48
-
22:40
-
21:19
-
20:37
-
19:57
-
18:59
-
17:58
-
16:39
-
15:07
-
14:06
-
12:58
-
11:53
-
11:04
-
09:20
-
08:55
-
08:10
-
06:58
-
06:47
-
00:30
- 24 мая 2022
-
23:10
-
22:21
-
21:55
-
20:53
-
19:47