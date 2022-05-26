Форвард турецкого «Фенербахче» Ян Веселы продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает в своих социальных сетях журналист Угур Озан Сулак.



По информации источника, стороны договорились о контракте с зарплатой € 2,5 млн до вычета налогов.



Веселы выступал в составе турецкого «Фенербахче» с 2014 года. В нынешнем розыгрыше Евролиги чешский баскетболист набирал в среднем 13,6 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 2,5 результативной передачи в среднем за игру.



Сообщается, что «Барселона» видит в игроке замену Брэндону Дэвису. Ранее стороны не смогли договориться о контракте.



По итогам сезона-2021/2022 «Фенербахче» занял лишь 12-ю позицию в турнирной таблице, не пробившись в плей-офф. «Барселона» стала победителем регулярного чемпионата, однако по итогам «Финала четырёх» осталась только третьей.