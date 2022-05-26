Кущенко: «Зенит» преобразился, следующий матч с ЦСКА будет ещё жарче

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился ожиданиями от двух следующих матчей финальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА.
«Зенит» преобразился. После двух неудачных для питерцев матчей в Москве были разобраны все комбинации ЦСКА, и «Зенит» выглядел очень дисциплинированно. Армейцев заставляли сбиваться на индивидуальные действия – особенно в начале и конце матча.
Сыграла свою роль «горячая рука» Карасёва, Мики показал, на что способен. Плюс «Зенит» в первой половине игры изолировал Милутинова – главную атакующую силу армейцев в этой серии.
Через день, уверен, матч будет ещё жарче. При том, что матч за бронзу накануне также был невероятно зрелищным и, пожалуй, одним из лучших в этом плей-офф. Так что наслаждаемся решающей стадией Лиги ВТБ», — цитирует Кущенко ТАСС.
Напомним, «Зенит» одержал победу в третьем матче серии и сократил отставание — счёт 2-1 в пользу ЦСКА.
- 26 мая 2022
-
18:47
-
17:32
-
16:56
-
16:00
-
15:08
-
13:34
-
12:19
-
11:18
-
10:04
-
09:43
-
06:09
-
00:58
- 25 мая 2022
-
23:48
-
22:40
-
21:19
-
20:37
-
19:57
-
18:59
-
17:58
-
16:39
-
15:07
-
14:06
-
12:58
-
11:53
-
11:04
-
09:20
-
08:55
-
08:10
-
06:58
-
06:47
-
00:30
- 24 мая 2022
-
23:10
-
22:21
-
21:55
-
20:53