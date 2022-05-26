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Кущенко: «Зенит» преобразился, следующий матч с ЦСКА будет ещё жарче

Кущенко: «Зенит» преобразился, следующий матч с ЦСКА будет ещё жарче
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился ожиданиями от двух следующих матчей финальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА.

«Зенит» преобразился. После двух неудачных для питерцев матчей в Москве были разобраны все комбинации ЦСКА, и «Зенит» выглядел очень дисциплинированно. Армейцев заставляли сбиваться на индивидуальные действия – особенно в начале и конце матча.

Сыграла свою роль «горячая рука» Карасёва, Мики показал, на что способен. Плюс «Зенит» в первой половине игры изолировал Милутинова – главную атакующую силу армейцев в этой серии.

Через день, уверен, матч будет ещё жарче. При том, что матч за бронзу накануне также был невероятно зрелищным и, пожалуй, одним из лучших в этом плей-офф. Так что наслаждаемся решающей стадией Лиги ВТБ», — цитирует Кущенко ТАСС.

Напомним, «Зенит» одержал победу в третьем матче серии и сократил отставание — счёт 2-1 в пользу ЦСКА.

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