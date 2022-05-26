Тейтум: не стоит недооценивать «Майами». Они не сдадутся

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум ждёт напряжённого шестого матча финальной серии Восточной конференции с «Майами Хит».
«Не стоит недооценивать «Майами». Не верьте, когда по телевизору называют нас чемпионами. В предыдущей серии мы приехали в Милуоки и выиграли важный шестой матч, так что это возможно. Мы выходили на паркет с настроем, что обязаны победить. Нужно сохранить этот настрой до пятницы. Нужно сыграть так, будто это мы уступаем со счётом 2-3. «Майами» — отличная команда с прекрасным тренером. Они не сдадутся. Нам придётся нелегко», — приводит слова Тейтума NBC Sports.
Напомним, сегодня в Майами состоялся пятый матч между командами. Победу в нём одержали гости со счётом 93:80. Следующая встреча состоится уже на домашней арене «Бостона» — «Ти-Ди Гарден» — в ночь на субботу, 28 мая. Начало – в 3:30 мск.
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