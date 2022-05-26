УНИКС стал обладателем третьего места в Единой лиге ВТБ сезона-2021/2022

Завершился четвёртый матч серии за третье место Единой лиги ВТБ, в котором краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей площадке играл с казанским УНИКСом. Счёт встречи — 94:73 в пользу гостей паркета.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, набравший 15 очков и девять подборов. В составе хозяев паркета отличился Джонатан Мотли, записавший на свой счёт дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов.



Эта победа принесла УНИКСу победу в серии со счётом 3-1. Таким образом, казанский клуб стал обладателем бронзовых медалей Единой лиги ВТБ сезона-2021/2022.



Напомним, в финале Единой лиги ВТБ встречаются московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Счёт в серии до четырёх побед — 2-1.