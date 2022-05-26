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УНИКС стал обладателем третьего места в Единой лиге ВТБ сезона-2021/2022

УНИКС стал обладателем третьего места в Единой лиге ВТБ сезона-2021/2022
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Завершился четвёртый матч серии за третье место Единой лиги ВТБ, в котором краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей площадке играл с казанским УНИКСом. Счёт встречи — 94:73 в пользу гостей паркета.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, набравший 15 очков и девять подборов. В составе хозяев паркета отличился Джонатан Мотли, записавший на свой счёт дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов.

Эта победа принесла УНИКСу победу в серии со счётом 3-1. Таким образом, казанский клуб стал обладателем бронзовых медалей Единой лиги ВТБ сезона-2021/2022.

Напомним, в финале Единой лиги ВТБ встречаются московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Счёт в серии до четырёх побед — 2-1.

Единая лига ВТБ. За 3-е место
26 мая 2022, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
73 : 94
УНИКС
Казань, Россия
Локомотив-Кубань: Мотли - 19, Бэрфорд - 9, Щербенев - 5, Макколум - 2, Ведищев, Елатонцев, Емченко, Ильницкий, Калинов, Мартюк, Паунич, Сычков
УНИКС: Браун, Воронцевич, Джекири, Джонсон, Жбанов, Зайцев, Клименко, Комолов, Мосли, Узинский, Хезонья, Шакич
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