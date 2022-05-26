Перасович прокомментировал завоевание УНИКСом третьего места в Единой лиге ВТБ

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал завоевание его подопечными бронзовых медалей Единой лиги ВТБ.
«В первую очередь поздравляю своих игроков с победой в матче и бронзовой серии, а также с окончанием сезона! Кроме того, мне бы хотелось поздравить «Локомотив-Кубань» с удачной концовкой чемпионата. Они хорошо сыграли в плей-офф против нас и ЦСКА и заслужили место в четвёрке сильнейших. Когда ты ведёшь в серии 2:1, на первый план выходит энергия. Сегодня во второй половине у нас было больше сил, чем у «Локо», и я доволен, что мы добились победы в поединке и серии. Мы рады бронзе, но, конечно, были способы на большее. На протяжении большей части регулярного чемпионата УНИКС шёл на первом месте, но в некоторых моментах удача отвернулась от нас. Ряд важных матчей мы проводили без важных игроков, из-за чего потеряли верхнюю строчку в таблице. В полуфинале в отсутствие основного центрового Тони Джекири крайне сложно победить такую сильную команду, как «Зенит». С другой стороны, удача – важная составляющая в спорте. Мы показывали отличный баскетбол, но этого оказалось недостаточно для выхода в финал. Благодарю наш клуб, который приложил громадные усилия. Считаю, мы провели хороший сезон», — приводит слова Перасовича официальный сайт казанской команды.
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