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Корстин: у «Локомотива-Кубань», считаю, всё ещё впереди

Корстин: у «Локомотива-Кубань», считаю, всё ещё впереди
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Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин подвела итоги серии за третье место, в которой победу одержал УНИКС. «Локомотив-Кубань» остался по итогам сезона четвёртым.

«Поздравляю УНИКС с бронзовыми наградами! В этом году в Казани собралась сильная и яркая команда, которая на протяжении всего сезона радовала болельщиков зрелищной игрой. В непростой серии за третье место с «Локомотивом-Кубань» решающим, на мой взгляд, стало возращение после травмы Тони Джекири – центровой в ключевой момент усилил игру казанцев и в атаке, и в защите.

Отдельно хотелось бы отметить MVP сезона Марио Хезонью — настоящую звезду Лиги ВТБ — который выделялся своей игрой по ходу всего сезона. Его подписание, как и вся работа менеджмента клуба, заслуживает отдельной похвалы.

У «Локомотива-Кубань», считаю, всё ещё впереди. У краснодарцев сразу восемь игроков моложе 23 лет, и они уже играют значимые роли в команде. Сейчас, в этом плей-офф, они получили неоценимый опыт решающих матчей, и в ближайшее время мы должны увидеть прогресс этой молодёжи.

Бронзовая серия проводилась Лигой ВТБ впервые, и она полностью себя оправдала – команды показали яркий результативный баскетбол, который по достоинству оценили болельщики», — цитирует Корстин официальный сайт турнира.

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