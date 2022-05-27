Мэджик Джонсон отреагировал на выход «Голден Стэйт» в финал плей-офф НБА

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поздравил «Голден Стэйт Уорриорз» с выходом в финал плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. В финальной серии плей-офф Западной конференции лиги игроки «Уорриорз» оказались сильнее «Даллас Маверикс» (4-1 в серии).



«Поздравляю моих хороших друзей, владельцев «Голден Стэйт» Питера Губера и Джо Лэйкоба, главного тренера Стива Керра, весь тренерский штаб, всех игроков «Голден Стэйт» и всю организацию «Голден Стэйт» с выходом в финал НБА!» — написал Джонсон в своих социальных сетях.



В решающей серии года «Голден Стэйт» сойдётся с победителем пары «Майами Хит» – «Бостон Селтикс». В настоящий момент счёт в серии между этими командами 3-2 в пользу баскетболистов «Бостона».

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