«Играть как в последний раз». Карасёв — о четвёртом матче «Зенита» с ЦСКА
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Форвард «Зенита» Сергей Карасёв высказался о предстоящем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
«Как я уже говорил, надо забыть вчерашнюю игру, так как мы всё ещё выступаем в серии и выступаем перед своими болельщиками. Они придают нам сил и эмоций. Играть через день в конце сезона очень тяжело, поэтому надо собрать волю в кулак и играть как в последний раз. ЦСКА будет играть более агрессивно, чем в третьей игре, поэтому надо играть ещё более умно. Если будем придерживаться плана на игру, то у нас будут все шансы на победу», — приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».
Четвёртый матч финальной серии между «Зенитом» и ЦСКА состоится сегодня, 27 мая. Начало — в 20:00 мск. После трёх встреч счёт в серии 2-1 в пользу красно-синих.
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