Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Играть как в последний раз». Карасёв — о четвёртом матче «Зенита» с ЦСКА

«Играть как в последний раз». Карасёв — о четвёртом матче «Зенита» с ЦСКА
Комментарии

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв высказался о предстоящем матче финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Как я уже говорил, надо забыть вчерашнюю игру, так как мы всё ещё выступаем в серии и выступаем перед своими болельщиками. Они придают нам сил и эмоций. Играть через день в конце сезона очень тяжело, поэтому надо собрать волю в кулак и играть как в последний раз. ЦСКА будет играть более агрессивно, чем в третьей игре, поэтому надо играть ещё более умно. Если будем придерживаться плана на игру, то у нас будут все шансы на победу», — приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».

Четвёртый матч финальной серии между «Зенитом» и ЦСКА состоится сегодня, 27 мая. Начало — в 20:00 мск. После трёх встреч счёт в серии 2-1 в пользу красно-синих.

«Не были похожи сами на себя». «Зенит» проснулся и уверенно разобрался с ЦСКА дома «Не были похожи сами на себя». «Зенит» проснулся и уверенно разобрался с ЦСКА дома
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022