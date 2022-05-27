Бэйлесс: Ирвинг очень горд. Он может сказать «Бруклину» «Чёрт с вами, я ухожу»

Известный эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс предположил, что в скором времени разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг может покинуть команду.
«Сейчас я знаю наверняка, и подтверждением тому являются многочисленные сообщения из разных источников, что в «Нетс» недовольны Кайри Ирвингом. Они категорически не желают продлевать контракт с ним на длительный срок. И конечно, Кайри об этом известно. Он очень горд. Так что, вполне возможно, что в следующем месяце он просто скажет: «Чёрт с вами, я ухожу».
Может ли он пойти на это? Что ж, зная Кайри, я понимаю, вполне возможно, что он может поступить именно так. И всё только потому, что он оскорблён тем, как с ним обошлись в прошлом году», — сказал Бэйлесс в эфире Undisputed.
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