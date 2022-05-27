Президент УНИКСа высказался о Марио Хезонье в контексте его будущего в команде

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв рассказал, что команда надеется сохранить хорватского форварда Марио Хезонью на следующий сезон. Ранее сообщалось, что игрок может перейти в мадридский «Реал».



«Надеюсь, без легионеров мы не останемся. Хезонья и другие наши легионеры, у них есть право выхода — мы всё же не будем в Евролиге в следующем сезоне. Но Хезонья говорит, что ему нравится в Казани и всё устраивает, так что есть надежда, что он останется.



Сезон будем считать положительным. Рассчитывали на большее, конечно. Хорошо играли в Евролиге, пока все российские клубы не отстранили. У нас как никогда была сильная команда. Обыгрывали и «Барселону», и «Реал» — почти всех лидеров Европы смогли обыграть в Казани. Отъезд легионеров ослабил нас, но мы смогли перестроиться. Хорошо, что закончили с бронзовыми наградами. Если б остались без медалей, то был бы неприятный осадок для республики», — приводит слова Богачёва ТАСС.

Новость по теме Хезонья отреагировал на слухи о его переходе в «Реал»