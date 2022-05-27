«Голден Стэйт» установил рекорд НБА

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:110. Эта победа позволила клубу из Калифорнии выйти в финал плей-офф НБА (4-1).



Эта победа в серии стала уже 18-й подряд для клуба с командами своей конференции, что является рекордом НБА.



Напомним, помимо этого, «Уорриорз» повторили установленный ими же в 2017 году рекорд НБА по количеству последовательных побед в одном плей-офф на домашней арене.



В решающей серии года «Голден Стэйт» сойдётся с победителем пары «Майами Хит» – «Бостон Селтикс» (2-3). Калифорнийский клуб будет обладать преимуществом домашней площадки.

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