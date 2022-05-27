ЦСКА обыграл «Зенит» в овертайме и увеличил преимущество в финальной серии Единой лиги ВТБ

Завершился четвёртый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» на своей площадке играл с московским ЦСКА. Счёт встречи — 111:110 ОТ в пользу гостей паркета.

Встреча завершилась только во втором овертайме. Основное время матча закончилось со счётом 86:86, первый овертайм также не выявил победителя. Во втором овертайме игра шла под диктовку «Зенита», однако на последней секунде встречи Каспер Уэйр успешно исполнил бросок при счёте 110:109 в пользу «Зенита».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 33 очка. Ещё 21 очко на свой счёт записал Алексей Швед. В составе хозяев паркета отличился Билли Бэрон, набравший 28 очков.



Благодаря этой победе клуб из Москвы увеличил преимущество в серии. Счёт в серии — 3-1 в пользу ЦСКА. Пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Москве 30 мая. Начало — в 20:00 по московскому времени. В случае успеха ЦСКА в пятом матче серии московский клуб станет чемпионом Единой лиги ВТБ сезона-2021/2022.



Напомним, в матче за третье место Единой лиги ВТБ встречались казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». По итогам серии победу одержал казанский клуб.