Кущенко — о 4-м матче финала Единой лиги ВТБ: пусть этой встрече завидуют НБА и Евролига

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался об итогах четвёртого матча финальной серии турнира между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.



«Пусть этому матчу завидуют НБА и Евролига. Такого матча по накалу я не помню за всю историю лиги ВТБ. Но, уверен, «Зенит» ещё не сломался и будет бороться», — приводит слова Сергея Кущенко ТАСС.



Напомним, по итогам встречи ЦСКА одержал победу со счётом 111:110. Встреча завершилась только во втором овертайме. Основное время матча закончилось со счётом 86:86, первый овертайм также не выявил победителя. Во втором овертайме игра шла под диктовку «Зенита», однако на последней секунде встречи Каспер Уэйр успешно исполнил бросок при счёте 110:109 в пользу «Зенита».



Благодаря этой победе клуб из Москвы увеличил преимущество в серии. Счёт в серии — 3-1 в пользу ЦСКА. Пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Москве 30 мая. Начало — в 20:00 по московскому времени.

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