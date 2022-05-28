Курбанов — о четвёртом матче финала с «Зенитом»: одна из лучших игр в Единой лиге ВТБ

Капитан ЦСКА Никита Курбанов высказался об итогах четвёртого матча финальной серии турнира с санкт-петербургским «Зенитом».



«Сейчас тяжело что-то говорить, но для болельщиков это одна из лучших игр в Единой лиге ВТБ. Наши элементарные ошибки в защите помогали «Зениту» возвращаться в игру, снайперские качества соперника проявили себя. Но эта победа дорогого стоит. Интересная, потрясающая встреча», — приводит слова Никиты Курбанова ТАСС.



Напомним, по итогам встречи ЦСКА одержал победу со счётом 111:110. Встреча завершилась только во втором овертайме. Основное время матча закончилось со счётом 86:86, первый овертайм также не выявил победителя. Во втором овертайме игра шла под диктовку «Зенита», однако на последней секунде встречи Каспер Уэйр успешно исполнил бросок при счёте 110:109 в пользу «Зенита».



Благодаря этой победе клуб из Москвы увеличил преимущество в серии. Счёт в серии — 3-1 в пользу ЦСКА. Пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Москве 30 мая. Начало — в 20:00 по московскому времени.