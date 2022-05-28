В матче ЦСКА и «Зенита» впервые в истории финалов лиги ВТБ было сыграно два овертайма

Четвёртый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом» стал первым в истории финалов турнира, в котором было сыграно два овертайма. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.



Напомним, по итогам встречи ЦСКА одержал победу со счётом 111:110. Встреча завершилась только во втором овертайме. Основное время матча закончилось со счётом 86:86, первый овертайм также не выявил победителя. Во втором овертайме игра шла под диктовку «Зенита», однако на последней секунде встречи Каспер Уэйр успешно исполнил бросок при счёте 110:109 в пользу «Зенита».



Благодаря этой победе клуб из Москвы увеличил преимущество в серии. Счёт в серии — 3-1 в пользу ЦСКА. Пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Москве 30 мая. Начало — в 20:00 по московскому времени.

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