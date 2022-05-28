Итудис прокомментировал победу ЦСКА в драматичном матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в четвёртом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом».



«Поздравляю обе команды, поздравляю тренера «Зенита» Хави Паскуаля с такой игрой. Не успел пожать ему руку после матча, потому что вышел из зала, когда арбитры принимали решение по последнему мячу. Не хотел играть со своими нервами. Этот матч показал, какой великой игрой является баскетбол. Мы сделали всё, чтобы победить в основное время, но допустили много ошибок в концовке и заплатили за это тем, что матч ушел в овертайм.



В этой игре было много эмоций – споры, технические фолы, неспортивные. Это финал, напряжение в своём апогее. Это классная победа, но она ещё не принесла нам титул. Она станет уроком, как нужно играть в защите против созидательной игры «Зенита». Надо сделать выводы и в следующий раз сыграть правильно», — приводит слова Димитриса Итудиса «РИА Новости Спорт».



Напомним, по итогам встречи ЦСКА одержал победу со счётом 111:110. Встреча завершилась только во втором овертайме. Основное время матча закончилось со счётом 86:86, первый овертайм также не выявил победителя. Во втором овертайме игра шла под диктовку «Зенита», однако на последней секунде встречи Каспер Уэйр успешно исполнил бросок при счёте 110:109 в пользу «Зенита».



Благодаря этой победе клуб из Москвы увеличил преимущество в серии. Счёт в серии — 3-1 в пользу ЦСКА. Пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Москве 30 мая. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Новость по теме В матче ЦСКА и «Зенита» впервые в истории финалов лиги ВТБ было сыграно два овертайма