Источник: «Лейкерс» назначили Дарвина Хэма на пост главного тренера

«Лос-Анджелес Лейкерс» назначили Дарвина Хэма на пост главного тренера, сообщает инсайдер Адриан Войнаровский в своём «твиттере».

По данным источника, его контракт с клубом рассчитан на четыре года. Хэм произвел сильное впечатление на «Лейкерс» в нескольких областях, включая его чемпионскую родословную, его властное присутствие, историю тренерских звёзд и жесткость. Хэм начнет собирать персонал для работы в клубе.

Ранее Хэм работал ассистентом наставника «Милуоки Бакс» Майка Буденхольцера.

Напомним, «Лос-Анджелес» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Вскоре «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды, Фрэнком Вогелем.