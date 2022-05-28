Источник: «Лейкерс» назначили Дарвина Хэма на пост главного тренера

«Лос-Анджелес Лейкерс» назначили Дарвина Хэма на пост главного тренера, сообщает инсайдер Адриан Войнаровский в своём «твиттере».
По данным источника, его контракт с клубом рассчитан на четыре года. Хэм произвел сильное впечатление на «Лейкерс» в нескольких областях, включая его чемпионскую родословную, его властное присутствие, историю тренерских звёзд и жесткость. Хэм начнет собирать персонал для работы в клубе.
Ранее Хэм работал ассистентом наставника «Милуоки Бакс» Майка Буденхольцера.
Напомним, «Лос-Анджелес» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Вскоре «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды, Фрэнком Вогелем.
- 28 мая 2022
-
03:47
-
00:47
-
00:20
-
00:18
-
00:15
-
00:12
-
00:10
- 27 мая 2022
-
23:02
-
22:32
-
20:15
-
18:57
-
17:41
-
16:18
-
15:26
-
13:58
-
12:50
-
12:13
-
11:18
-
10:34
-
09:29
-
08:45
-
06:45
-
05:00
-
04:33
-
00:47
- 26 мая 2022
-
23:49
-
22:59
-
21:47
-
20:48
-
19:53
-
18:47
-
17:32
-
16:56
-
16:00
-
15:08