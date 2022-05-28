«О таких матчах мечтаешь в молодости». Уилл Клайберн — о победе ЦСКА во 2-м овертайме

Американский разыгрывающий ЦСКА Уилл Клайберн поделился эмоциями от победы красно-синих в четвёртом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Армейцы выиграли со счётом 111:110 благодаря победному броску Каспера Уэйра на последней секунде второго овертайма.



«Именно о таких матчах мечтаешь в молодости. Сумасшедшая игра, сумасшедшая атмосфера. Наша команда не сдавалась до последнего. Горд, что ребята бились до конца и взяли эту победу. У нас каждый в команде способен творить на площадке. Даже при «-5», без трёх лидеров, ребята нашли в себе силы набрать очки и победить.



Идёт финал плей-офф, мы понимаем, за что бьёмся. Всем тяжело, но все будут готовы к пятой игре», — приводит слова Клайберна «РИА Новости Спорт».