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«О таких матчах мечтаешь в молодости». Уилл Клайберн — о победе ЦСКА во 2-м овертайме

«О таких матчах мечтаешь в молодости». Уилл Клайберн — о победе ЦСКА во 2-м овертайме
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Американский разыгрывающий ЦСКА Уилл Клайберн поделился эмоциями от победы красно-синих в четвёртом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Армейцы выиграли со счётом 111:110 благодаря победному броску Каспера Уэйра на последней секунде второго овертайма.

«Именно о таких матчах мечтаешь в молодости. Сумасшедшая игра, сумасшедшая атмосфера. Наша команда не сдавалась до последнего. Горд, что ребята бились до конца и взяли эту победу. У нас каждый в команде способен творить на площадке. Даже при «-5», без трёх лидеров, ребята нашли в себе силы набрать очки и победить.

Идёт финал плей-офф, мы понимаем, за что бьёмся. Всем тяжело, но все будут готовы к пятой игре», — приводит слова Клайберна «РИА Новости Спорт».

«Самый важный бросок в моей карьере». ЦСКА забил на последней секунде и обыграл «Зенит» «Самый важный бросок в моей карьере». ЦСКА забил на последней секунде и обыграл «Зенит»
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