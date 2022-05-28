Эксперт: Джимми Батлер — звезда, но я не ожидал, что он будет похож на суперзвезду

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит высказался о шестом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НБА между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит». Встреча завершилась победой в исполнении гостей со счётом 111:103, после чего счёт в серии стал 3-3.



«Не буду врать, сейчас я совершенно ошеломлён. Нельзя не признать, что Джимми Батлер — звезда, но я не ожидал, что в этом матче он будет похож на суперзвезду. Ожидал, что такую роль может взять на себя, к примеру, Джейсон Тейтум, но Джимми Батлер был главной звездой среди всех звёзд. Он играл здорово.



Однако в конечном счёте я хотел бы вернуться к своему первоначальному прогнозу: «Бостон» всё равно выиграет в семи матчах, я не собираюсь вам врать. «Майами» уже дважды сделал меня лжецом. Было бы, конечно, забавно, если б это произошло в третий раз, но, чёрт возьми, я всё равно иду с «Бостоном», — сказал Эй Смит в своих социальных сетях.