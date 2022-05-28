«Лучше «Финала четырёх» Евролиги». Корстин — о матче «Зенита» и ЦСКА с двумя овертаймами

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась впечатлениями от четвёртого матча финальной серии Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались «Зенит» из Санкт-Петербурга и московский ЦСКА. Победу со счётом 111:110, добытую на последней секунде второго овертайма, одержали армейцы.



«Фееричная игра, лучшая в истории плей-офф Единой лиги ВТБ. Битва суперкоманд, всё решилось сумасшедшим броском на последней секунде второго овертайма. В общем, сумасшедших бросков было очень много. Считаю, что сегодняшний матч был лучше, чем игры в «Финале четырёх» Евролиги.



«Зенит» всегда был догоняющим, и, когда казалось, что победа в руках «Зенита», хозяева не смогли грамотно довести игру до победы. ЦСКА благодаря своему опыту вырвал эту победу. Невероятный, удивительный бросок Уэйра, который не лидер команды, новичок, решил исход матча. Сегодня был праздник баскетбола, и этот матч, безусловно, украшение всего чемпионата, была потрясающая атмосфера в Питере — энергетика на арене чувствовалась», — приводит слова Корстин ТАСС.



Пятый матч команды проведут 30 мая в Москве. Начало встречи запланировано на 20:00 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу ЦСКА.