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Уиндхорст — о сравнении Леброна с Карри: Джеймс просто посмеялся бы над этим

Уиндхорст — о сравнении Леброна с Карри: Джеймс просто посмеялся бы над этим
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Известный обозреватель Брайан Уиндхорст отреагировал на сравнения форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса с разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри. Ранее защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Патрик Беверли заявил, что Карри вместе с Леброном находится в списке величайших игроков.

«Я просто представляю, что было бы, если б Леброн оказался прямо сейчас здесь. Он выпил бы бокал вина, а когда услышал этот разговор, то рассказал бы много всего интересного в ответ. Он просто посмеялся бы над таким сравнением», — сказал Уиндхорст в эфире канала ESPN в YouTube.

Ранее Леброн отреагировал на новость о назначении Дарвина Хэма на пост главного тренера «Лейкерс».

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