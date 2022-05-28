Мэджик Джонсон обозначил позицию по новому тренеру «Лейкерс»

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на новость о назначении Дарвина Хэма на пост наставника «Лос-Анджелеса». Как признался Джонсон, он рад, что главным тренером «озёрников» станет Хэм.



«Я рад, что «Лейкерс» только что наняли Дарвина Хэма в качестве главного тренера. Мои поздравления», — написал легендарный экс-игрок «Лейкерс».



Напомним, ранее Хэм работал в качестве ассистента главного тренера «Милуоки Бакс» Майка Буденхольцера.



«Лос-Анджелес» в нынешнем сезоне потерял шансы на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). 11 апреля калифорнийская команда официально объявила о расставании с главным тренером Фрэнком Вогелем.

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