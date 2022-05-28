Василие Мицич не хочет выступать за «Оклахома-Сити Тандер» в НБА

Разыгрывающий «Анадолу Эфес» Василие Мицич не хочет выступать за клуб НБА «Оклахома-Сити Тандер», который владеет правами на игрока, сообщает BasketNews. По информации источника, Мицич хотел бы перейти в НБА, но он хочет получить важную роль в команде, а у «Оклахомы» большая конкуренция среди защитников.



Мицич помог «Анадолу Эфес» победить в полуфинальном матче с «Олимпиакосом», набрав 15 очков и отдав девять результативных передач. Кроме того, именно на счету Василие победный трёхочковый на последних секундах матча.



В финальном матче с мадридским «Реалом» Мицич набрал 23 очка, став самым результативным игроком встречи.



Василие был выбран «Филадельфией Сиксерс» под 52-м номером драфта в 2014 году.