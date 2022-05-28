Журналист Bleacher Report: разве ты, Леброн Джеймс, не думаешь, как покинуть «Лейкерс»?

Журналист Bleacher Report Грант Хьюз считает, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс размышляет над уходом из команды.



«Леброн знает, как должна выглядеть команда, которая претендует на титул. Он также знает, что приближается к концу своей карьеры, по крайней мере, в качестве одного из лучших игроков лиги. Его время, чтобы выиграть последний титул, на исходе. Ни при каких обстоятельствах нельзя тратить ещё один год на команду, которая скорее выиграет в лотерее, чем в финале.



У них нет молодых талантливых игроков, которые могли бы стать ключевыми, нет глубины, практически нет пиков первого раунда для обмена. Нет причин полагать, что в следующем году Расселл Уэстбрук будет лучше, чем в прошлом. Нет никаких предпосылок для борьбы за чемпионат. Разве ты, Леброн Джеймс, не думаешь долго и упорно о том, как покинуть эту команду?» — написал Грант Хьюз в своей колонке на Bleacher Report.