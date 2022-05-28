Такер: перед матчем с «Бостоном» сказал Джимми Батлеру, что от него нужно 50 очков

Форвард «Майами Хит» Пи Джей Такер рассказал о своём разговоре с лидером команды Джимми Батлером перед шестой игрой финала Восточной конференции с «Бостон Селтикс».



«Перед матчем я сказал Джимми Батлеру, что от него нужно 50 очков. Он не сказал ни слова, просто кивнул головой. Я подумал: «Он точно собрался это сделать», — приводит слова Такера Five Reasons Sports.



Батлер по итогам встречи набрал 47 очков, совершил девять подборов и отдал восемь результативных передач.



Напомним, шестой матч завершился победой в исполнении «Майами» со счётом 111:103, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии и перевести её в седьмой матч.



Таким образом, при счёте 3-3 серия продолжается в Майами. Следующий матч пройдёт в ночь на понедельник, 30 мая. Начало – в 3:30 мск.