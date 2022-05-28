Перкинс: «Уорриорз» не хотят иметь дело с такой защитой «Селтикс»
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Бывший игрок НБА, а ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс считает, что «Голден Стэйт Уорриорз» предпочли бы встретиться в финале НБА с «Майами Хит», а не с «Бостон Селтикс».
«Уорриорз» не хотят иметь дело с такой защитой «Селтикс», — приводит слова Кендрика Перкинса NBC Sports.
Напомним, шестой матч финала Восточной конференции между «Хит» и «Селтикс» завершился победой в исполнении «Майами» со счётом 111:103, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии и перевести её в седьмой матч.
Таким образом, при счёте 3-3 серия продолжается в Майами. Следующий матч пройдёт в ночь на понедельник, 30 мая. Начало – в 3:30 мск.
«Голден Стэйт» уже оформил своё участие в финале благодаря победе над «Далласом» (4-1).
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