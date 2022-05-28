«Нью-Орлеан» намерен предложить Зайону Уильямсону огромный контракт с частичной гарантией

«Нью-Орлеан Пеликанс» собирается предложить форварду Зайону Уильямсону многолетний контракт с частичной гарантией, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
«Сейчас «Нью-Орлеан» не намерены предлагать полностью гарантированный пятилетний контракт. Во многом это исходит от владелицы клуба Гэйл Бенсон. Как мне сказали, они собираются использовать тот же подход при заключении соглашений с игроками, что и в футболе. Они собираются предложить ему огромный контракт, но не будут гарантировать его целиком», — написал Уиндхорст в своей колонке на ESPN.
Напомним, Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА и пропустил сезон. В прошлом сезоне он набирал в среднем 27,0 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс».
В декабре прошлого года Уильямсон присутствовал на матче своей команды с «Хьюстон Рокетс», чем привлёк взоры многих фанатов, обративших внимание на его физическую форму. Впоследствии журналист ESPN Тим Макмэн рассказал, что вес игрока сейчас составляет 330 фунтов (150 кг).
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