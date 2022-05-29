Биллапс оценил потенциал Хэма в контексте его прихода на пост наставника «Лейкерс»
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Главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапс поделился мыслями о новости относительно назначения Дарвина Хэма на пост наставника клуба «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Он добивался побед как игрок. Он добивался побед как тренер. Это более чем квалифицированный специалист. Признаюсь, я очень горжусь им. Я разговаривал с ним совсем недавно, и он был очень взволнован. Он готов к этой работе. Он подходит «Лейкерс», — приводит слова Биллапса SunHerald.
Ранее сообщалось, что с «Лос-Анджелесом» Хэм заключил контракт на четыре года. Прежде он работал ассистентом главного тренера «Милуоки Бакс» Майка Буденхольцера. 11 апреля «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером Фрэнком Вогелем.
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