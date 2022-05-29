Adidas планирует прекратить сотрудничество с российскими баскетбольными клубами

Спортивный экипировщик аdidas намерен завершить сотрудничество с российскими баскетбольными клубами с нового сезона. Об этом информирует Metaratings.



Партнёрами немецкой компании являются такие команды Единой лиги ВТБ, как «Зенит», «Нижний Новгород» и «Локомотив-Кубань».

Примечательно, что не так давно появилась информация, согласно которой аdidas, чьи магазины временно не работали в России, может в ближайшее время вернуться в страну.

Напомним, в конце марта на фоне событий вокруг Украины в Евролиге решили отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. Такая же мера последовала в отношении «Локомотива-Кубань», выступавшего в Еврокубке. Решение по участию российских клубов в следующем сезоне Евролиги будет принято в конце июня или начале июля.