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Adidas планирует прекратить сотрудничество с российскими баскетбольными клубами

Adidas планирует прекратить сотрудничество с российскими баскетбольными клубами
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Спортивный экипировщик аdidas намерен завершить сотрудничество с российскими баскетбольными клубами с нового сезона. Об этом информирует Metaratings.

Партнёрами немецкой компании являются такие команды Единой лиги ВТБ, как «Зенит», «Нижний Новгород» и «Локомотив-Кубань».

Примечательно, что не так давно появилась информация, согласно которой аdidas, чьи магазины временно не работали в России, может в ближайшее время вернуться в страну.

Напомним, в конце марта на фоне событий вокруг Украины в Евролиге решили отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. Такая же мера последовала в отношении «Локомотива-Кубань», выступавшего в Еврокубке. Решение по участию российских клубов в следующем сезоне Евролиги будет принято в конце июня или начале июля.

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