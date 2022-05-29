«Золотой мяч» впереди». Де Коло высказался о Бензема

Лидер баскетбольного клуба «Фенербахче» Нандо Де Коло высказал мнение, что «Золотой мяч» по итогам нынешнего сезона должен достаться форварду мадридского «Реала» Кариму Бензема.



«Карьера, которая не может не вызывать уважения. «Золотой мяч» впереди», — написал Де Коло в своих социальных сетях, сделав репост фотографии Бензема.



В нынешнем сезоне французский нападающий сыграл в 46 матчах за «Реал» во всех турнирах, забив 44 гола. Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Реал» со счётом 1:0 победил «Ливерпуль». Для Карима это пятый трофей в этом турнире. Мадридский клуб стал 14-кратным победителем Лиги чемпионов.