Представлена новая информация по участию «Астаны» в Единой лиге ВТБ
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«Астана» не станет покидать Единую лигу ВТБ. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент». Ранее сообщалось, что команда из Казахстана может сняться с турнира из-за нехватки финансовых средств.
При этом Валерий Тихоненко покинет пост генерального директора клуба, который он занимал с 2011 года. На этой позиции его должен заменить Самсон Аракелян, который до этого долгое время руководил «Каспием».
«Астана» была основана в 2011 году. В Единой лиге ВТБ команда выступает с сезона-2011/2012. Три раза казахстанский клуб доходил до стадии 1/4 финала плей-офф. В нынешнем сезоне команда заняла 10-е место в регулярном чемпионате, выиграв два из 18 матчей с разницей забитых и пропущенных мячей 1209-1486.
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