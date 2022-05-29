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Гарнетт отреагировал на новость о назначении Хэма главным тренером «Лейкерс»

Гарнетт отреагировал на новость о назначении Хэма главным тренером «Лейкерс»
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Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт отреагировал на новость о назначении Дарвина Хэма на пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Мои поздравления. Ты этого заслужил, бро. Желаю, чтобы у тебя всё получилось», – написал Гарнетт в своих социальных сетях.

Ранее Хэм работал в качестве ассистента наставника «Милуоки Бакс» Майка Буденхольцера. Сообщалось, что с «озёрниками» он заключил контракт на четыре года.

Напомним, «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз» (110:121). 11 апреля калифорнийская команда официально объявила о расставании с главным тренером Фрэнком Вогелем.

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