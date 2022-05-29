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«ВАРпуль заплатил судьям». Эмбиид остался недоволен отменённым голом Бензема в финале ЛЧ

«ВАРпуль заплатил судьям». Эмбиид остался недоволен отменённым голом Бензема в финале ЛЧ
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэль Эмбиид остался недоволен работой судей во время финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).

В конце первого тайма Карим Бензема открыл счёт в матче, однако гол был отменён.

«ВАРпуль заплатил судьям. Это чистый гол», — написал Эмбиид.

После победы «Реала» баскетболист написал: «HALA MADRID».

Мадридский клуб стал 14-кратным победителем Лиги чемпионов: шесть раз «сливочные» выигрывали этот турнир в XXI веке. До этого испанцы побеждали в сезонах-2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Ранее центровой «Юты Джаз» Руди Гобер разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографии с финального матча Лиги чемпионов.

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