«ВАРпуль заплатил судьям». Эмбиид остался недоволен отменённым голом Бензема в финале ЛЧ
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэль Эмбиид остался недоволен работой судей во время финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).
В конце первого тайма Карим Бензема открыл счёт в матче, однако гол был отменён.
«ВАРпуль заплатил судьям. Это чистый гол», — написал Эмбиид.
После победы «Реала» баскетболист написал: «HALA MADRID».
Мадридский клуб стал 14-кратным победителем Лиги чемпионов: шесть раз «сливочные» выигрывали этот турнир в XXI веке. До этого испанцы побеждали в сезонах-2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.
Ранее центровой «Юты Джаз» Руди Гобер разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографии с финального матча Лиги чемпионов.
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