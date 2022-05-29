Эй Смит: Лука Дончич никогда не играет в полную силу

Известный телеведущий Стивен Эй Смит высказался по поводу лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

«Каким бы великим ни был Лука Дончич, он сдерживает себя и «Даллас Маверикс» от того, на что они действительно способны. Он не оставляет всего себя на площадке, потому что никогда не был в форме», — приводит слова Эй Смита Fadeaway World.

Напомним, в нынешнем сезоне Даллас дошёл до финала Западной конференции, где в пяти матчах уступил «Голден Стэйт Уорриорз». Сам Дончич в плей-офф набирал 31,7 очка, 9,8 подбора, 6,4 передачи и 1,8 перехвата в среднем за матч.

Ранее Эй Смит в ходе обсуждения серии плей-офф между «Майами Хит» – «Бостон Селтикс» поделился мыслями о положении дел в НБА в настоящее время.