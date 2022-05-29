Эй Смит: Лука Дончич никогда не играет в полную силу
Поделиться
Известный телеведущий Стивен Эй Смит высказался по поводу лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича.
«Каким бы великим ни был Лука Дончич, он сдерживает себя и «Даллас Маверикс» от того, на что они действительно способны. Он не оставляет всего себя на площадке, потому что никогда не был в форме», — приводит слова Эй Смита Fadeaway World.
Напомним, в нынешнем сезоне Даллас дошёл до финала Западной конференции, где в пяти матчах уступил «Голден Стэйт Уорриорз». Сам Дончич в плей-офф набирал 31,7 очка, 9,8 подбора, 6,4 передачи и 1,8 перехвата в среднем за матч.
Ранее Эй Смит в ходе обсуждения серии плей-офф между «Майами Хит» – «Бостон Селтикс» поделился мыслями о положении дел в НБА в настоящее время.
Комментарии
- 29 мая 2022
-
20:30
-
19:50
-
18:59
-
17:21
-
16:30
-
15:09
-
14:39
-
13:58
-
13:11
-
12:18
-
11:46
-
10:34
-
09:48
- 28 мая 2022
-
23:51
-
22:49
-
21:44
-
21:00
-
19:57
-
19:00
-
17:46
-
16:40
-
15:27
-
14:19
-
13:27
-
12:34
-
11:35
-
10:52
-
09:55
-
09:27
-
06:43
-
03:47
-
00:47
-
00:20
-
00:18
-
00:15
Партнерский контент