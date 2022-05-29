Источник: Хавьер Паскуаль является главным кандидатом на пост главного тренера «Маккаби»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль может возглавить израильский «Маккаби», сообщает издание SDNA.
Ранее сообщалось о том, что «Маккаби» уже ведёт переговоры с Паскуалем, контракт которого с российским клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024.
Стоит отметить, что в список интересов тель-авивского клуба входят Душан Алимпиевич, Звездан Митрович и главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо.
Напомним, в этом сезоне санкт-петербургский «Зенит» разрешил своим иностранным игрокам и сотрудникам покинуть Россию из-за напряжённой политической ситуации. Клуб дал возможность представителям команды из других стран покинуть Россию, если они не чувствуют себя в безопасности. При этом контракты с ними не будут расторгнуты.
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