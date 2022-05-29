Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Источник: Хавьер Паскуаль является главным кандидатом на пост главного тренера «Маккаби»

Источник: Хавьер Паскуаль является главным кандидатом на пост главного тренера «Маккаби»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль может возглавить израильский «Маккаби», сообщает издание SDNA.

Ранее сообщалось о том, что «Маккаби» уже ведёт переговоры с Паскуалем, контракт которого с российским клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Стоит отметить, что в список интересов тель-авивского клуба входят Душан Алимпиевич, Звездан Митрович и главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо.

Напомним, в этом сезоне санкт-петербургский «Зенит» разрешил своим иностранным игрокам и сотрудникам покинуть Россию из-за напряжённой политической ситуации. Клуб дал возможность представителям команды из других стран покинуть Россию, если они не чувствуют себя в безопасности. При этом контракты с ними не будут расторгнуты.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022