Источник: Эндрю Уиггинс останется в «Голден Стэйт»

Стало известно, что «Голден Стэйт Уорриорз» не планирует расставаться с Эндрю Уиггинсом, сообщает журналист ESPN Зак Лоу.



По информации источника, клуб заверил его, что не собирается делать его частью следующей сделки. Также была информация, что в Уиггинсе заинтересован «Кливленд Кавальерс».

Напомним, «Голден Стэйт» стали победителями Западной конференции, обыграв в финальной серии «Даллас Маверикс» (4-1).

Эта победа в серии стала уже 18-й подряд для клуба с командами своей конференции, что является рекордом НБА.



Напомним, помимо этого, «Уорриорз» повторили установленный ими же в 2017 году рекорд НБА по количеству последовательных побед в одном плей-офф на домашней арене.

В решающей серии года «Голден Стэйт» сойдётся с победителем пары «Майами Хит» – «Бостон Селтикс» (3-3). Калифорнийский клуб будет обладать преимуществом домашней площадки.