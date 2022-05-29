Источник: Эндрю Уиггинс останется в «Голден Стэйт»

Стало известно, что «Голден Стэйт Уорриорз» не планирует расставаться с Эндрю Уиггинсом, сообщает журналист ESPN Зак Лоу.
По информации источника, клуб заверил его, что не собирается делать его частью следующей сделки. Также была информация, что в Уиггинсе заинтересован «Кливленд Кавальерс».
Напомним, «Голден Стэйт» стали победителями Западной конференции, обыграв в финальной серии «Даллас Маверикс» (4-1).
Эта победа в серии стала уже 18-й подряд для клуба с командами своей конференции, что является рекордом НБА.
Напомним, помимо этого, «Уорриорз» повторили установленный ими же в 2017 году рекорд НБА по количеству последовательных побед в одном плей-офф на домашней арене.
В решающей серии года «Голден Стэйт» сойдётся с победителем пары «Майами Хит» – «Бостон Селтикс» (3-3). Калифорнийский клуб будет обладать преимуществом домашней площадки.
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