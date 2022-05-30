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Тейтум признан MVP финальной серии Восточной конференции НБА

Тейтум признан MVP финальной серии Восточной конференции НБА
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум был признан MVP финальной серии Восточной конференции плей-офф НБА. Этот приз лига вручает впервые. Он назван в честь легендарного игрока «Бостона» Ларри Бёрда.

Ранее MVP финальной серии Западной конференции был признан игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри. Ему вручили приз имени Мэджика Джонсона.

Минувшей ночью «Бостон» завоевал путёвку в финал НБА. В седьмом матче серии «Селтикс» обыграли «Майами Хит» со счётом 100:96. Счёт в серии — 4-3. Тейтум в этой встрече оформил дабл-дабл. Он набрал 26 очков, сделал 10 подборов и шесть передач. В финальной серии на Востоке Тейтум в среднем набирал 25,0 очка, 5,6 передачи и 8,3 подбора.

В финальной серии плей-офф «Бостон» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз», который в предыдущей стадии оказался сильнее «Даллас Маверикс» с общим счётом 4:1.

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