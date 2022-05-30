Лоури — о поражении «Майами» в финале конференции: я потерял ещё один год

Защитник «Майами Хит» Кайл Лоури прокомментировал вылет команды в финале Восточной конференции плей-офф НБА. В седьмом матче финала «Майами» уступил «Бостон Селтикс» со счётом 96:100. «Бостон» вышел в финал, а «Майами» завершил выступление.
«Никогда не знаешь, сколько ещё возможностей выиграть титул будет в карьере. Поэтому, если честно, я потерял ещё один год. Я играю, только чтобы побеждать, завоёвывать титулы.
Было весело. Ценю своих партнёров по команде, ценю возможность, которая была. Но, опять же, как по мне, это потерянный сезон. Ты не играешь в финале, не побеждаешь, поэтому год потерян», — цитирует Лоури SportingNews.
В финальном матче плей-офф «Бостон» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз», который в предыдущей стадии оказался сильнее «Даллас Маверикс» с общим счётом 4:1.
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