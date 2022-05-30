Джейсон Тейтум: немногие верили в «Бостон», но мы выбрали самый сложный путь

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум прокомментировал выход своей команды в финал плей-офф НБА. В финале Восточной конференции «Бостон» одержал победу в серии с «Майами Хит» (4-3). В седьмом матче команда Тейтума одержала победу со счётом 100:96. А самого форварда признали самым ценным игроком финальной серии Восточной конференции. Приз MVP на этой стадии вручается впервые.



«Для меня очень важно, что мы с ребятами преодолели этот барьер. Я очень горжусь нами. Немногие верили в нас, учитывая, какую мы выбрали дорогу. Мы выбрали самый сложный путь, это сработало.



Но мы не можем быть удовлетворены. Нам ещё предстоит пройти длинный путь. Знаем, что впереди нас ждёт очень сложная задача. С нетерпением жду финальную серию», — цитирует Тейтума ESPN.

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