Джимми Батлер — о вылете «Майами»: я сделал недостаточно, цифры ничего не значат
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Звёздный игрок «Майами Хит» Джимми Батлер прокомментировал вылет команды из плей-офф НБА. «Майами» в финале Восточной конференции уступил «Бостон Селтикс» (3-4 в серии). В седьмом матче «Бостон» одержал победу со счётом 100:96.
Батлер стал самым результативным игроком матча. Лидер «Майами» набрал 35 очков, сделал восемь подборов и одну передачу. Но он признался, что не может быть удовлетворён собственной игрой.
«Этого недостаточно. Я сделал недостаточно. Цифры ничего не значат. Понимаю, что должен быть лучше и я буду лучше. Мы вернёмся ещё сильнее, чем раньше», — цитирует Батлера ESPN.
«Майами» не выигрывает чемпионский титул с 2013 года. Что касается «Бостона», то в финале команда встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».
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