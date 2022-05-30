Джимми Батлер — о вылете «Майами»: я сделал недостаточно, цифры ничего не значат

Звёздный игрок «Майами Хит» Джимми Батлер прокомментировал вылет команды из плей-офф НБА. «Майами» в финале Восточной конференции уступил «Бостон Селтикс» (3-4 в серии). В седьмом матче «Бостон» одержал победу со счётом 100:96.



Батлер стал самым результативным игроком матча. Лидер «Майами» набрал 35 очков, сделал восемь подборов и одну передачу. Но он признался, что не может быть удовлетворён собственной игрой.



«Этого недостаточно. Я сделал недостаточно. Цифры ничего не значат. Понимаю, что должен быть лучше и я буду лучше. Мы вернёмся ещё сильнее, чем раньше», — цитирует Батлера ESPN.

«Майами» не выигрывает чемпионский титул с 2013 года. Что касается «Бостона», то в финале команда встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».