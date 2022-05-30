Вадеева объяснила сложности УГМК в завершившемся сезоне

Капитан УГМК и женской сборной России Мария Вадеева подвела итоги сезона. УГМК в финале плей-офф уступил курскому «Динамо».



«Сезон, конечно же, необычный. Каждый год что-то происходит у нас в последнее время. Понятное дело, уехали иностранки, и УГМК оказался в такой ситуации, что остались только пять основных российских игроков. Было не то что нелегко, наоборот, мы собрались. Договорились, что играем, что продолжаем, что мы хотим завершать сезон сейчас, хотим играть, потому что мы всё можем.



Конечно же, было сложно в плане того, что структура полностью меняется. Мы весь сезон играли под одной структурой, тут приходят новый тренер, новые игроки. Надо всё перестраивать, и, конечно же, сначала мы были как ёжики. Потому что привыкли к одному, а тут всё другое. Потом уже более-менее влились, но заняли всё-таки второе место. Конечно же, хотелось первое. Большое уважение курскому «Динамо» за то, что они показали такой хороший баскетбол. Василию Николаевичу Карасёву большое уважение за то, что так команду собрал, расставил всех игроков в нужные места и правильно всё сделал», — сказала Вадеева в эксклюзивном интервью «Чемпионату».